CTT: Oposição acusa PS de “secretismo”, socialistas insistem que é um “não-caso”

Com trocas de acusações sobre a forma como os governos PS gerem as empresas públicas e a privatização dos CTT pelo antigo Governo PSD/CDS, o debate desta quarta-feira no Parlamento sobre a compra de acções dos Correios pelo executivo, acabou com apelos à gestão privada pela direita e ao controlo público pela esquerda. Sob críticas de "secretismo" e com PSD e Chega a responsabilizarem Pedro Nuno Santos, o PS acusou a oposição de "aproveitamento" e garantiu que o processo foi "legal e transparente".

