Sunak promete reverter condenações de escândalo nos Correios recuperado por série televisiva

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou esta quarta-feira que o Governo britânico vai apresentar para breve uma proposta de lei que anule as condenações injustas de centenas de trabalhadores do serviço postal público, num escândalo judicial com mais de 20 anos que teve origem num software defeituoso.

