ID.7, o salto qualitativo da gama eléctrica da Volkswagen

O ID.7 é o novo topo de gama eléctrico da Volkswagen, ocupando a posição que, entre os automóveis a combustão, está entregue à Passat, sendo fácil percepcionar “o salto qualitativo face à restante família ID” que a marca destaca.

Com 4961mm de comprimento, o ID.7 assenta na plataforma MEB, a mesma que dá vida aos outros ID da VW, mas estreia uma nova geração do motor eléctrico, que se foca na eficiência, não obstante o facto de ser capaz de produzir uma potência de 210 KW (280cv) — ou 250 kW, i.e., 340cv, no caso da vindoura versão apimentada GTX, com lançamento previsto para Julho. Nessa altura, começará a chegar também a Pro S, que promete mais autonomia, graças a uma bateria de 86 kWh (até 715 quilómetros) e capacidade de aceitar carregamentos até 200 kW.

Para já, Portugal já recebeu a versão Pro, que, com uma bateria de 77 kWh, consegue cumprir distâncias de até 620 quilómetros (WLTP) e é capaz de aceitar carregamentos a uma potência de até 175 kW. Nesta configuração, o ID.7 é proposto desde 59.910 euros, sendo expectável que o principal cliente provenha das empresas, tirando partido dos benefícios fiscais associados à mobilidade eléctrica.

O número estimado de autonomia, explica a marca, foi possível também graças a um baixo coeficiente de arrasto, de apenas 0,23, para o qual contribuirá, entre outras coisas, a silhueta fastback. “O ID.7 estabelece novos padrões de eficiência com base na plataforma modular eléctrica”, disse Kai Grünitz, da equipa de desenvolvimento do modelo, por altura da revelação deste, há uns meses, destacando a “excelente aerodinâmica” e “um aumento significativo da eficiência nas áreas do grupo motopropulsor e da gestão térmica”.

Com novo design frontal e ópticas redesenhadas em LED, o ID.7 estreia o tecto panorâmico com tecnologia smart glass, em que o vidro, de sete camadas, oferece protecção UV, além de poder ser configurado para se apresentar transparente ou opaco.

Foto No habitáculo do VW ID.7, salta à vista a boa qualidade dos materiais e a cuidada construção DR

Foto No VW ID.7, os bancos chegam de série com aquecimento DR

No habitáculo, onde volta a saltar à vista a boa qualidade dos materiais e a cuidada construção, há um novo ecrã de instrumentação, complementado por um head up display de realidade aumentada. Ao centro, encontra-se um segundo ecrã, táctil e de 15 polegadas, para o sistema de informação e entretenimento, que se revela mais intuitivo e de funcionamento mais rápido. De destacar ainda os bancos ergonómicos, com funções de memória e aquecimento, de série (há ventilação e massagem, como opções).

Entre as estreias, o novo modelo traz climatização inteligente, o que significa que é capaz de detectar zonas que estão a sobreaquecer ou a ficarem mais frias e direccionar para aí o ar frio ou quente, além de aviso de saída e de detecção de presença. O primeiro pode evitar abrir a porta quando um objecto em movimento se aproxima; o segundo destina-se a evitar o esquecimento de crianças no interior do veículo — incidente que, anualmente, resulta na morte de dezenas de menores.

Uma funcionalidade que rendeu um ponto extra ao modelo, que conquistou as cinco estrelas do Euro NCAP. O organismo independente que avalia os automóveis comercializados na Europa avaliou que “o aspecto elegante [do VW ID.7] apresenta um excelente desempenho global em matéria de segurança contra acidentes, com uma pontuação elevada de 95% na protecção de adultos e uma das melhores pontuações globais do ano”.