Goodyear levou à CES um pneu com mais vida útil para eléctricos

O novo pneu, concebido para ser usado em todas as estações do ano, integra na sua composição “pelo menos 50% de materiais sustentáveis”, garante o fabricante.

Um pneu melhorado exclusivamente para equipar veículos eléctricos (EV, na sigla em inglês) foi apresentado na CES, a feira de electrónica de consumo, que se realiza, até sexta-feira, em Las Vegas.

“Com a adopção contínua de veículos eléctricos, queremos ir ao encontro das necessidades dos consumidores e do mercado com um pneu de substituição actualizado”, afirmou David Reese, vice-presidente de Desenvolvimento de Produtos da Goodyear Americas.

O pneu é a resposta da Goodyear a um problema que os proprietários dos eléctricos se deparam quando têm de mudar de pneus mais cedo do que o esperado. O desgaste é causado pelo peso extra das baterias que fazem com que os eléctricos se apresentem bem mais pesados do que os homólogos de combustão interna: as diferenças de peso oscilam entre os 200 quilos e mais de meia tonelada.

O facto pode resultar em situações em que a necessidade de mudança ocorre antes de decorridos os cinco anos ou os 40 mil quilómetros de vida útil média, a partir dos quais é aconselhada uma atenção especial (e dependendo do estado, uma eventual troca).

Além disso, o novo pneu, concebido para ser usado em todas as estações do ano, integra na sua composição “pelo menos 50% de materiais sustentáveis”, nomeadamente óleo de soja, borracha natural de origem sustentável e sílica de cinzas de casca de arroz. “Sabemos que os condutores de veículos eléctricos dão prioridade ao desempenho e a um pneu mais sustentável. O ElectricDrive 2 foi projectado (…) com foco em proporcionar maior tracção e manter uma condução silenciosa.”