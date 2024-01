Rodrigo Areias e Aaron Brookner preparam filme sobre escritor William S. Burroughs

Filme está em fase de montagem e conta com o realizador Jim Jarmusch como técnico de som e banda sonora de The Legendary Tigerman. Deverá ficar concluído este ano.

Os realizadores Rodrigo Areias e Aaron Brookner estão a fazer um documentário sobre o escritor norte-americano William S. Burroughs, uma das referências para a geração beat, contou o cineasta português à agência Lusa.

O filme "tem uma lógica mais pessoal em torno de Burroughs, é um retrato biográfico", com imagens de arquivo que nunca foram usadas sobre o artista visual e escritor norte-americano (1914-1997).

Rodrigo Areias reparte a realização com Aaron Brookner, com quem trabalhou na produção do filme Listen (2020), de Ana Rocha de Sousa (a primeira longa-metragem de Rocha de Sousa competiu na secção Horizontes do Festival de Veneza em 2020 e saiu com galardão Leão do Futuro), e ambos estão com este projecto sobre Burroughs há mais de um ano, tendo o título de trabalho Cross Wounded Galaxies.

Aaron Brookner, realizador, produtor e argumentista norte-americano, é sobrinho de Howard Brookner (1954-1989), realizador que fez Burroughs: The Movie (1983), o único documentário que conta com a colaboração e participação de William S. Burroughs.

Howard Brookner morreu aos 34 anos, deixando um espólio com várias bobinas de película guardadas num apartamento de William Burroughs em Nova Iorque. Movido pelo desejo de conhecer melhor o tio, Aaron conseguiu aceder às caixas de bobinas e registou a história do realizador, e de uma época dos anos 1970 e 1980 em Nova Iorque no filme Uncle Howard, que em 2016 trouxe ao Leffest.

Segundo Rodrigo Areias, o documentário que tem agora em mãos com Brookner parte das imagens guardadas em película e que nunca foram usadas, nas quais surgem Burroughs.

"Howard Brookner andou a filmar Burroughs durante cinco anos, com um nível de intimidade fora do comum. As imagens revelam coisas que nos escapam, coisas ofuscadas pela própria obra", disse Rodrigo Areias, para quem o escritor da geração beat exerceu sempre "um fascínio", plasmado no seu percurso de realizador.

Figura de culto do movimento contracultura nos Estados Unidos, em particular nos anos 1960, William S. Burroughs deixou obras como Refeição Nua (ed. Livros do Brasil, 1976), Queer (Casa das Letras Editorial Notícias, 2005) e Junky (ed. Multitipo, 2004).

Rodrigo Areias tem vários projectos em curso enquanto realizador, produtor e co-produtor internacional, através da produtora Bando à Parte, sediada em Guimarães.

Este mês cumpre a estreia mundial do filme de ficção O Pior Homem de Londres no Festival de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, estando prevista a estreia portuguesa para Fevereiro.

Actualmente está ainda a produzir e realizar a série documental Ghost Voices e a produzir o filme Una, primeira longa-metragem de animação de David Doutel e Vasco Sá.