Quinta na TV: a luz de Roversi, irmãos rivais e bola na mão

As estreias de George & Tammy e Bastidores: Aeroporto de Sydney são outras sugestões do dia.

CINEMA

Miss Sloane - Uma Mulher de Armas

AMC, 20h03

Elizabeth Sloane, uma poderosa lobista capaz de tudo para atingir os seus intentos, encontra o mais poderoso oponente da sua carreira quando tenta alterar uma lei de controlo de armas. Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg, Alison Pill, Jake Lacy, John Lithgow e Sam Waterston dão vida a este thriller político dirigido por John Madden, segundo um argumento de Jonathan Perera.

Warrior - Combate Entre Irmãos

AXN Movies, 22h54

Depois de um inesperado regresso a casa, o ex-marine Tommy Conlon (Tom Hardy) pede ao pai (Nick Nolte, num papel nomeado para o Óscar de melhor actor secundário) que o prepare para um torneio de MMA (Mixed Martial Arts), onde espera ganhar o primeiro prémio. Só que isso implica derrotar o seu irmão mais velho (Joel Edgerton), que atravessa sérias dificuldades financeiras e com quem sempre teve uma relação complicada.

After - Depois de Tudo

Prime Video, streaming

Quatro meses depois da estreia nos cinemas, chega à plataforma o quinto capítulo da série After, novamente com os actores Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford como protagonistas e com Castille Landon atrás das câmaras, inspirada pelas personagens da escritora Anna Todd.

A relação entre Tessa e Hardin chegou ao fim. Destroçado, Hardin decide viajar até Portugal para corrigir alguns erros do passado e encontrar um modo de avançar com a sua vida. Mas, por mais que se esforce, nada parece fazer sentido quando Tessa não está ao seu lado.

SÉRIES

George & Tammy

TVCine Emotion, 22h10

Estreia. Jessica Chastain e Michael Shannon encarnam Tammy Wynette e George Jones nesta minissérie biográfica sobre o “power couple” da música country, que relata os meandros das suas vidas entrelaçadas pela carreira e pela conturbada relação amorosa. Nomeada para quatro Emmys e um Globo de Ouro, é uma criação de Abe Sylvia com base nas memórias que Georgette Jones, a única filha do casal, registou em The Three of Us: Growing Up with Tammy and George.

Champion

Netflix, streaming

Chega à Netflix o drama musical criado por Candice Carty-Williams e timbrado pela BBC, em que dois irmãos, Bosco (Malcolm Kamulete) e Vita (Déja J Bowens), se esforçam – e rivalizam – por um lugar na cena rap do Sul de Londres. A história desenvolve-se em oito episódios.

DOCUMENTÁRIOS

Bastidores: Aeroporto de Sydney

National Geographic, 22h10

Aterra nos serões de quinta-feira uma nova série documental que mostra os bastidores das operações no muito concorrido aeroporto internacional Kingsford Smith, em Sydney (Austrália). Da torre de controlo ao tratamento das bagagens, é um testemunho de como “os padrões climáticos voláteis, as falhas de segurança, os problemas técnicos e o elemento humano exercem pressão para manter os 900 voos em segurança e dentro do horário previsto”, descreve o National Geographic.

Paolo Roversi: O Sentimento da Luz

RTP2, 22h50

Realizado por Dario Migliardi para a RAI, este documentário tem a forma de uma homengem ao italiano Paolo Roversi (n. 1947, Ravena). Considerado um dos mais importantes e influentes fotógrafos de moda, é conhecido como um artista da luz, elemento que manipula para compor retratos de uma elegância clássica que muitas vezes se assemelha à pintura.

Além de passar em revista o seu percurso e revelar os seus trabalhos mais icónicos, Paolo Roversi: O Sentimento da Luz recolhe testemunhos de figuras como Monica Bellucci, Naomi Campbell, John Galliano, Chiara Bardelli Nonino e o próprio Roversi.

DESPORTO

Andebol: Portugal x Grécia

RTP2, 16h52

Directo. A selecção portuguesa de andebol arranca a sua campanha no Euro 2024 frente à equipa da Grécia, no Olympiahalle de Munique (Alemanha). O jogo conta para pontuar no Grupo F, em que também alinham a República Checa e a Dinamarca. Os “heróis do mar” de Paulo Jorge Pereira vão encontrá-las, respectivamente, no sábado (às 17h) e na segunda-feira (às 19h30), sempre com transmissão na RTP2.