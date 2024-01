O ano de 2023 fechou com mais de 89 mil crianças a beneficiar de creche gratuita, disse a ministra Ana Mendes Godinho na Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão.

Se as instituições que detêm creches familiares e os sindicatos não chegarem a acordo sobre a contratação colectiva das amas que ali trabalham, na ronda negocial agendada para a próxima semana, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) vai intervir, garantiu, na manhã desta terça-feira, a ministra Ana Mendes Godinho, numa audição na Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão, pedida pelo Bloco de Esquerda (BE).