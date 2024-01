PSD dá luz verde ao TGV com cartão vermelho ao Governo

PSD deu luz verde ao lançamento do concurso para a alta velocidade, o que levou António Costa a falar em “dia histórico”. Debate no Parlamento teve troca de acusações entre as duas maiores bancadas.

Depois de ser pressionado a dar conforto ao Governo (em gestão) na linha de alta velocidade, o PSD aceitou dar luz verde ao avanço do projecto do TGV, o que levou o executivo a mostrar satisfação. “Felizmente, o PSD tomou a atitude responsável”, saudou o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, durante o debate desta terça-feira em que os sociais-democratas confirmaram votar a favor de uma recomendação do Parlamento para que o Governo lance o concurso do primeiro troço da linha Porto-Lisboa. Para o primeiro-ministro, António Costa, trata-se de um “dia histórico”, mas apesar do consenso, o debate mostrou que PS e PSD estão de costas voltadas sobre o TGV.