Criminosos invadem televisão pública do Equador em directo. País em estado de emergência

País da América do Sul tomado por confrontos entre grupos rivais de narcotraficantes e entre estes e as autoridades.

Um grupo de homens armados invadiu nesta terça-feira os estúdios da televisão pública do Equador na cidade de Guayaquil, interrompendo a emissão em directo. As imagens mostram um apresentador e vários técnicos da estação de televisão a serem obrigados a deitar-se no chão sob ameaça de violência.

As autoridades terão entretanto conseguido reassumir o controlo da televisão pública, capturando vários atacantes.

O incidente acontece no mesmo dia em que pelo menos sete agentes da polícia foram sequestrados por grupos criminosos, e um dia depois do Presidente Daniel Noboa ter decretado o estado de emergência naquele país da América do Sul, a braços com uma grave crise de criminalidade protagonizada por grupos de narcotraficantes, e declarado um "conflito armado interno" contra mais de uma dezena de "organizações terroristas".

"Ordenei às Forças Armadas que executem operações militares para neutralizar estes grupos", declarou o Presidente do Equador.

Noboa, eleito Presidente em Outubro, declarou que o estado de emergência vigorará durante pelo menos 60 dias, permitindo às Forças Armadas equatorianas patrulhar as ruas, controlar as prisões e implementar um recolher obrigatório durante a noite. A Reuters indica que há uma presença militar visível em torno de edifícios do Governo no centro da capital Quito.

A medida fora decretada em resposta à aparente fuga de Adolfo Macias, líder do grupo criminosos Los Choneros, de uma prisão onde cumpria uma pena de 34 anos.

Para além da notícia do rapto de sete agentes da polícia em várias zonas do país, há informação de explosões em várias cidades, incluindo Quito e Guayaquil, e de ataques a estabelecimentos comerciais e universidades.

A violência extrema tomou conta do Equador nos últimos anos. Vários grupos criminosos, incluindo Los Choneros e duas organizações dissidentes, Los Lobos e Los Tiguerones, disputam entre si o controlo do tráfico de cocaína, que tem no porto de Guayaquil um dos principais pontos de escoamento de droga para os mercados internacionais - sobretudo para os Estados Unidos. Estes grupos têm ligações a diferentes organizações mexicanas de narcotráfico.

Em 2021, o então Presidente Guillermo Lasso decretou sucessivos estados de emergência e mobilizou as Forças Armadas para responder a uma série de massacres nas prisões equatorianas, palco de alguns dos mais violentos confrontos entre os narcotraficantes. No entanto, a onda de violência não só não foi travada como engoliu o país. Em 2023, uma das suas vítimas foi o candidato presidencial Fernando Villavicencio, assassinado enquanto fazia campanha contra o narcotráfico e a corrupção.