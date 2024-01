Attal torna-se no mais jovem primeiro-ministro da história recente de França

Gabriel Attal foi nomeado primeiro-ministro pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, um dia depois da demissão de Elisabeth Borne. Aos 34 anos, Attal é o primeiro-ministro mais novo na história recente de França.

A nomeação de Attal, que desempenhava até agora o cargo de ministro da Educação, não é propriamente uma surpresa, uma vez que o seu nome já vinha sendo avançado pela imprensa francesa. Attal é um dos ministros mais populares do Governo e a sua promoção faz parte dos esforços de Macron para revitalizar a sua governação.

A juventude de Attal tem sido sublinhada pela imprensa francesa, que explica que até agora o mais jovem primeiro-ministro da 5.ª República tinha sido Laurent Fabius, que tinha 37 quando foi nomeado por François Mitterrand em 1984.

Além disso, Attal será também o primeiro homossexual assumido a ocupar o cargo de primeiro-ministro – está numa união civil com o eurodeputado Stéphane Sejourné.

Com a nomeação de Attal, Macron espera dar um novo ímpeto ao seu próprio mandato presidencial, que tem sido altamente desgastado nos últimos tempos. Borne saiu do cargo ao fim de 20 meses marcados por uma grande contestação social e política à generalidade das medidas que foram sendo aprovadas.

No mês passado, a aprovação de novas leis para a imigração, endurecendo os requisitos para a obtenção da nacionalidade francesa, foi vista como uma cedência à agenda da extrema-direita. Meses antes, o Governo forçou a aprovação da reforma do sistema de pensões, que inclui a subida da idade da reforma dos 62 para os 64 anos, através de um decreto presidencial para contornar a oposição na Assembleia Nacional.

A grande interrogação é se uma simples remodelação governamental será suficiente para aliviar a pressão sobre Macron. Com Attal, o Presidente francês passa a contar com um aliado muito próximo na chefia do executivo.

Embora tenha iniciado a sua carreira política no Partido Socialista (PS), Attal juntou-se ao movimento criado por Macron em 2016 logo no primeiro momento, cativado pelas promessas de um corte radical com as clivagens tradicionais da política francesa. A partir daí, a sua ascensão foi meteórica. De deputado na Assembleia Nacional, Attal passou a integrar o Governo quando ainda não tinha 30 anos, passando pelo Ministério da Educação, desempenhando o cargo de porta-voz e, após a reeleição de Macron, à frente da pasta da Educação.

Na rede social X, Macron disse esperar com a "energia" e com o "empenho" de Attal para "pôr em andamento o projecto de rearmamento e regeneração" por si ambicionado.

Um dos principais desafios de Attal é o de sarar as feridas abertas pelas medidas controversas dos últimos meses a tempo de conter o crescimento da extrema-direita, que se perfila para obter um resultado robusto nas eleições europeias deste ano.

A escolha de Attal como primeiro-ministro foi criticada por toda a oposição, que exige uma mudança de rumo nos próximos tempos. "Seremos extremamente vigilantes para que a acção concreta se substitua à obsessão pela comunicação que tem sido o método até agora", afirmou o presidente d'Os Republicanos (centro-direita), Eric Ciotti.

O presidente da União Nacional (extrema-direita), Jordan Bardella, disse que a nomeação de Attal serve apenas para que Macron recupere a sua popularidade "para atenuar a dor de um interminável fim de reinado".

O primeiro secretário do PS, Olivier Faure, afirmou que "Emmanuel Macron sucede a si mesmo" ao nomear Attal, enquanto a presidente da bancada parlamentar dos ecologistas, Cyrielle Chatelain, lamentou uma "mudança de casting, mas não de políticas".