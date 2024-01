Problema resolvido

Um matemático tem sempre solução para tudo. Por exemplo, para que a leitura de um livro dure toda a sua vida, dir-lhe-á para ler uma letra por dia. Apenas uma letra. Um projecto de vida que durará largos anos.

É verdade que será impossível a compreensão dessa leitura, mas não o cumprir do projecto. O importante é encontrar uma lógica. Mesmo que o conteúdo seja incompreensível, executá-lo dar-lhe-á sentido.

Um matemático é um atleta. O matemático e o atleta têm uma comunicação estreita. Vivem ambos em universos idênticos e praticam a mesma crença: a prática. A sua fé é a prática, um meio para atingir um objectivo concreto que desconhecem.

Uma mulher matemática conheceu num bar, por acaso, um homem da mesma idade, um atleta. Ela, habituada a elaborar modelos matemáticos e lógicos, a seleccionar métodos e técnicas para solucionar determinados assuntos, interessou-se de imediato pelo corpo do atleta, que a fez lembrar o corpo na matemática: era óbvio que estava perante um conjunto não vazio.

Ele, atleta experiente das pistas de atletismo, habituado ao treino excessivo e rigoroso, viu nela automaticamente uma possibilidade de troféu. Partilharam uma água, uma vez que ambos preferiam a lucidez à opacidade do álcool, e conversaram sobre a prática e o prazer que ambos obtinham com os treinos diários.

Um mental, outro físico, mas ambos com o mesmo objectivo — resolver e ultrapassar problemas. Foram então juntos até casa do atleta, a matemática não considerou o cavalheirismo antifeminista, e deitaram-se juntos.

Eram ambos pessoas práticas que não apreciavam perder tempo com problemas simples. O seu tempo tinha a ambição de ser gasto em coisas nunca antes resolvidas ou feitas. Dormiram juntos e casaram uma semana depois.

Porém, a convivência diária tornou-se impossível. Com a velocidade que só uma matemática e um atleta podem ter, perceberam que não se entendiam. Ele não gostava das contas que ela lhe pedia sobre a sua vida e ela não apreciava a velocidade que ele tinha em tudo aquilo que fazia, fosse sexo ou uma refeição tomada em conjunto. Por isso, decidiram separar-se.

Foi uma relação fugaz, porém de solução pacífica. Praticamente sem conflitos. Um problema resolvido, uma meta ultrapassada.

Soube que ambos já encontraram novos cônjuges: ela amantizou-se com um instrutor de ioga, que procura não ter problemas por resolver e tem calma em tudo o que faz; ele casou-se com uma mulher piloto, que por ser mais ausente do que ele, raramente lhe pede contas e volta sempre para casa com a urgência de uma corrida.