Morreu Arnaldo Trindade, o sr. Orfeu, editor fundamental da música portuguesa

A eles devemos a discografia mais importante de José Afonso e de Adriano Correia de Oliveira, músicos que chamou até si pela mais simples e mais importante das razões: as canções que faziam comoviam aquele homem apaixonado pela poesia e pela música e, assim sendo, tudo faria, e tudo fez, para que fossem ouvidos e para que pudessem dar asas ao seu talento. A ele, a Arnaldo Trindade, devemos a Orfeu, uma das mais importantes editoras da história da música portuguesa, dona de um tão extenso quanto invejável catálogo onde conviviam poetas como Miguel Torga, a música popular do Conjunto António Mafra ou os novos autores da canção portuguesa da década de 1970.

Arnaldo Trindade morreu aos 89 anos, anunciou a família nas redes sociais do editor: "A família informa com pesar o falecimento de Arnaldo Trindade. O velório será em Cristo-Rei a partir das 16h30 de terça-feira, dia 9, com o funeral na quarta-feira, dia 10, às 10h, na Igreja do Cristo-Rei. Os familiares agradecem as condolências neste momento triste".