Entre o medo e a ansiedade, o PS aposta tudo em ganhar as legislativas

Não foi em vão que Francisco Assis alertou o PS para que não pode ceder “à tentação de fazer uma campanha com base no medo” para as eleições legislativas antecipadas, numa das intervenções mais importantes do 24.º congresso dos socialistas, até pelo apelo que fez sobre a necessidade de que se concilie a classe média com o Estado Social, para evitar o risco de ruptura democrática.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt