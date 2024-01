No evento da AD, Miguel Guimarães pede um acordo de regime para a saúde

O ex-bastonário da Ordem dos Médicos interveio na cerimónia de assinatura do acordo PSD-CDS-PPM no Porto para colocar o dedo na ferida do Serviço Nacional de Saúde.

A reforma da saúde foi o tema-estrela escolhido pela nova AD para marcar o momento da assinatura do acordo entre PSD, CDS e PPM para as próximas eleições, em particular as legislativas de 10 de Março. No palco da Alfândega do Porto, momentos após a assinatura formal da AD, o ex-bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães pediu um acordo de regime entre os principais partidos para a reforma da saúde.