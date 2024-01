PSD tenta marcar final do congresso do PS e apresenta Aliança Democrática no domingo

Coligação pré-eleitoral para as legislativas liderada pelo PSD integra o CDS e agora também o PPM. Apresentação será no Porto no último dia do congresso do PS.

O PSD quer evitar deixar o PS sozinho no espaço mediático no próximo fim-de-semana e prepara-se para apresentar a coligação pré-eleitoral para as legislativas com o CDS e o PPM no domingo, o último dia do congresso dos socialistas. Na Aliança Democrática (AD), os centristas têm seguros dois mandatos nas listas e o Partido Popular Monárquico (PPM) só terá uma posição que é de muito difícil eleição. Ao que o PÚBLICO apurou, foi a intervenção de Luís Montenegro que salvou a fórmula da coligação original com os três partidos.