René Metge (1941-2024), o “cowboy de Montrouge” que aproximou o Dakar das estrelas

Pioneiro e tricampeão do rally raid mais famoso do mundo, despediu-se antes da 46.ª edição da competição que decorre na Arábia Saudita e pediu para só ser sepultado no final do rali África Eco Race.

Morreu René Metge, tricampeão do Paris-Dakar. A notícia do desaparecimento, aos 82 anos, de um dos pioneiros da mais emblemática corrida de rally raid do planeta — como consequência de um AVC (acidente vascular cerebral) —, silenciou o universo do automobilismo a menos de 48 horas do arranque do agora denominado Rali Dakar, mesmo que desde 2007 não “desague” no Lac Rose.