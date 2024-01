“Temos de afastar-nos da ideia de que temos de trabalhar para viver”

Albert Wenger nasceu na Alemanha, perto de Nuremberga, mas há muitos anos que se mudou para os EUA, onde trabalha como investidor na indústria do capital de risco. Vive na costa leste do país, longe do centro nevrálgico das startups em Silicon Valley, na Califórnia, mas é esse o universo em que se move desde que saiu da academia com um doutoramento em Tecnologias da Informação (MIT, 1999) debaixo do braço. Premiado aos 18 anos no seu país natal num concurso de ciência de computadores, tornou-se empresário com larga carreira no sector tecnológico. Fundou cinco empresas, antes de ingressar na Union Square Ventures, uma empresa nova-iorquina de capital de risco que tem na sua carteira alguns nomes relevantes do universo tecnológico norte-americano.

