Paulo Rangel ponderado para liderar lista do Porto

O nome do eurodeputado Paulo Rangel, que é o primeiro vice-presidente do PSD, tem vindo a ser falado para liderar a lista dos sociais-democratas pelo distrito do Porto nas eleições legislativas antecipadas de 10 de Março.

Paulo Rangel não foi indicado pela comissão política concelhia do PSD-Porto para fazer parte da lista de candidatos a deputados nas legislativas, mas isso não representa nenhum impedimento, uma vez que o seu nome pode ser sempre uma escolha da direcção nacional do partido.

Os dois nomes indicados pela concelhia portuense do partido foram Alberto Machado, que é conselheiro nacional e primeiro vereador da Câmara Municipal do Porto, e a advogada Andreia Júnior, que preside ao núcleo ocidental do PSD-Porto. A distrital do Porto aprova esta sexta-feira os nomes indicados pelas estruturas que vão fazer parte das listas de deputados.

Sociais-democratas com quem o PÚBLICO falou não levantam nenhuma objecção ao nome de Paulo Rangel, pelo contrário. “Paulo Rangel pode ser cabeça pelo Porto tendo em conta a relação que tem com o distrito, mas também pode liderar a lista de Lisboa, caso o presidente do partido opte por não ser o número um na capital”, disse ao PÚBLICO um ex-dirigente do partido, lembrando que, em 2005, Rangel foi escolhido pelo partido para encabeçar a lista de deputados pelo Porto.

Se Paulo Rangel entrar na corrida às legislativas de Março, o partido pode sempre fazer um refrescamento na lista de eurodeputados às europeias de 9 de Junho.

Em 2009, Rangel foi eleito pela primeira vez deputado ao Parlamento Europeu, tendo sido sucessivamente eleito vice-presidente do grupo parlamentar do PPE e é também, desde 2014, vice-presidente do PPE.