Rússia atacou Ucrânia com mísseis norte-coreanos, acusa Casa Branca

“A Rússia está a depender dos amigos para conseguir restaurar as suas reservas militares e permitir a guerra contra a Ucrânia”, defende John Kirby, pedindo ao Congresso para desbloquear novos apoios.

A Rússia usou mísseis balísticos fornecidos pela Coreia do Norte para atacar a Ucrânia: a acusação partiu da Casa Branca, que acrescenta que Moscovo está a negociar com o Irão a compra de mísseis balísticos de curto alcance.

“Devido em parte às nossas sanções, a Rússia tem ficado cada vez mais isolada no palco internacional e tem sido obrigada a olhar para Estados semelhantes para conseguir equipamento militar”, começou por dizer John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, numa conferência de imprensa na quinta-feira.

O responsável aproveitou para detalhar os ataques russos com recurso a armamento norte-coreano.: a 30 de Dezembro, o míssil lançado pela Rússia caiu num campo aberto, não atingido edifícios nem causando ferimentos a civis. Poucos dias depois, a 2 de Janeiro, as forças de Moscovo lançaram vários mísseis de fabrico norte-coreano contra a Ucrânia, o impacto deste segundo ataque está ainda a ser avaliado.

“A Rússia está a depender dos amigos para conseguir restaurar as suas reservas militares e permitir a guerra contra a Ucrânia”, prosseguiu Kirby. “Irão [e Coreia do Norte] estão com a Rússia. Os ucranianos desservem saber que o povo norte-americano e este Governo vão continuar a apoiá-los”, prometeu.

Poucas horas após o anúncio norte-americano, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, intensificou a produção de lançadores de mísseis. Em Setembro, o ditador visitou a Rússia para discutir uma potencial cooperação militar entre as duas nações.

Apesar de os Estados Unidos terem já acusado a Rússia de usar armamento norte-coreano, esta é a primeira vez que foram detalhados pormenores sobre o tipo de equipamento usado por Moscovo. De acordo com John Kirby, Moscovo tem à sua disposição rockets teleguiados que podem atingir alvos a 900 quilómetros de distância.

De acordo com a BBC, a Rússia negou qualquer colaboração com a Coreia do Norte.

“Vamos exigir que a Rússia seja responsabilizada por violar novamente as suas obrigações internacionais”, garantiu o responsável norte-americano, considerando que esta cooperação viola a lei internacional. Em resposta a isto, Kirby pede ao Congresso que sejam desbloqueados novos fundos para ajudar Kiev na luta contra a agressão russa.

“A resposta mais efectiva à violência russa dirigida contra o povo ucraniano é continuar a providenciar à Ucrânia capacidades vitais de defesa aérea e outro tipo de equipamentos militares”, resume Kirby.

O último pacote militar norte-americano de apoio à Ucrânia foi aprovado a 27 de Dezembro e teve um valor global de aproximadamente 226 milhões de euros.