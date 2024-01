“Urgência” na privatização da ANA “não salvaguardou o interesse público”

Auditoria do Tribunal de Contas conclui que venda da gestora dos aeroportos não teve todas as condições necessárias de “transparência, estabilidade, equidade e maximização do encaixe financeiro”.

Uma privatização feita à pressa e com vistas curtas. Esta pode ser uma forma de sintetizar as conclusões do relatório da auditoria do Tribunal de Contas (TdC) à privatização da ANA – Aeroportos, divulgada esta sexta-feira.