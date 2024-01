Estado devia ter “assumido de forma explícita” entrada nos CTT

A forma sigilosa como a Parpública entrou no capital do CTT com a justificação de que se pretendiam evitar “perturbações indevidas do mercado” é razoável, o que não se percebe é por que é que o Governo manteve segredo depois de ter voltado a ser accionista da empresa (com uma posição residual de 0,24%). Essa é a opinião dos economistas ouvidos pelo PÚBLICO, que defendem que a compra das acções deveria ter sido comunicada ao mercado e não mantida em circuito fechado entre a Parpública e o Ministério das Finanças desde 2021.

