No recurso às medidas de coacção, MP diz que Galamba foi autor e mentor dos factos

MP critica “leitura apressada” do juiz e diz que é “cristalino” que Galamba “não só actuou conluiado” com os gestores da Start Campus como foi “na verdade o autor e verdadeiro mentor dos factos”.

O recurso do Ministério Público (MP) às medidas de coacção na Operação Influencer já foi entregue. No recurso, o MP critica a “leitura apressada” que o juiz de instrução fez dos factos e que o levou a considerar que não estavam fortemente indiciados os crimes de corrupção e prevaricação e que havia elementos que não integravam o crime de tráfico de influência. Na óptica do MP, segundo o despacho a que o PÚBLICO teve acesso, é “cristalino” que o ex-ministro das Infra-estruturas, João Galamba, “não só actuou conluiado” com os gestores da Start Campus como foi “na verdade o autor e verdadeiro mentor dos factos em apreço”. De salientar que Galamba é arguido mas nunca foi ouvido ou detido pelas autoridades.

“Relativamente ao crime de prevaricação cometido em co-autoria com o arguido João Galamba, o meritíssimo Juiz de instrução Criminal afirmou que "não é alegado qualquer facto de onde se extraia que (...) o arguido João Galamba actuou conluiado com os arguidos Rui Oliveira Neves e João Tiago Silveira no sentido de ser feito o que estes combinaram entre os dois”, lê-se no recurso, que acrescenta: “Quer-nos parecer todavia que tal afirmação só pode ter decorrido de uma leitura mais apressada dos factos descritos no despacho."

Para o MP, João Galamba soube “do regime legal que estava em vias de ser aprovado e, com o propósito de beneficiar indevidamente os interesses da Start Campus, formulou o propósito de fazer introduzir em tal diploma disposições legais que abrangessem a Start Campus e permitissem que esta beneficiasse das medidas de agilização de procedimentos que ali ficaram consagrados”.

E, ainda de acordo com o MP, no dia 12 de Outubro de 2023, Galamba “contactou Diogo Lacerda Machado e pediu-lhe para que a Start Campus lhe enviasse uma informação com as normas de que poderia beneficiar a actividade de Data Center, para assim fazer inserir tais normas no projecto de diploma que, directa ou indirectamente, favorecessem os interesses da Start Campus”.

“Parece-nos cristalino que o arguido João Galamba não só actuou conluiado com os arguidos Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, da Start Campus, como foi na verdade o autor e verdadeiro mentor dos factos ora em apreço”, lê-se no recurso que sublinha que a intervenção de João Tiago Silveira intervenção surge a pedido daqueles dois últimos arguidos.

Os procuradores do MP salientam ainda que Afonso Salema diz a Rui Oliveira Neves que que Galamba “pediu para incluir o Data Center no tal “regime Simplex Industrial”.

Neste recurso o MP acaba por deixar cair os pedidos de prisão preventiva, apesar de considerarem que os “elementos probatórios existentes” o podiam permitir. Porém, os procuradores reconhecem que “exoneração de funções de Vítor Escária”, o “pedido de demissão do primeiro-ministro” e a “dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições a 10 de Março de 2024” são “circunstâncias com manifesto relevo para a tomada de decisão”.

De qualquer forma, o MP considera que existe perigo de perturbação de inquérito e continuidade da actividade criminosa. “Nada exclui que possam continuar a desenvolver a sua rede de contactos junto de diversas entidades e titulares de cargos políticos em prol de entidades privadas, como a Start Campus”, lê-se no recurso que se refere precisamente a Diogo Lacerda Machado e Vitór Escária.

Aliás, no que diz respeito a Diogo lacerda o MP diz mesmo que há “a forte probabilidade” de “continuar a actividade criminosa”, nomeadamente por causa dos “conhecimentos pessoais”. E é recordado que o primeiro-ministro, tido como o seu melhor amigo, “continuará em funções pelo menos até ao dia 10 de Março de 2024”.