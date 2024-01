O que se sabe sobre a estranha compra de acções dos CTT pelo Estado em 2020?

Neste P24, conversamos com Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do PÚBLICO.

PSD, Iniciativa Liberal e Chega pedem explicações ao Governo sobre a compra de acções dos CTT pela Parpública, entre 2020 e 2021, por ordem do Executivo socialista.

Segundo a notícia avançada na terça-feira pelo Jornal Económico, a decisão de o Estado entrar no capital dos CTT terá surgido devido a pressões do Bloco de Esquerda durante as negociações para o Orçamento do Estado para 2021. Entretanto, o Bloco nega ter feito qualquer pressão nesse sentido e garante que desconhecia o negócio.

Neste P24, ouvimos Pedro Ferreira Esteves, editor de economia do PÚBLICO, sobre o que está em causa neste caso.

