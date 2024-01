PSD desafia Costa a divulgar despacho das Finanças sobre compra de acções dos CTT por ordem do Governo

O PSD desafiou esta quarta-feira António Costa a explicar a decisão do Governo ter ordenado que a Parpública adquirisse acções dos CTT entre 2020 e 2021. Hugo Soares, secretário-geral do PSD, pediu ao primeiro-ministro que divulgue o despacho do Ministério das Finanças e pede explicações sobre o envolvimento de Pedro Nuno Santos, actual secretário-geral do PS e à data ministro das Infra-estruturas, responsável pela tutela das telecomunicações. Numa declaração aos jornalistas, Hugo Soares fala num "processo envolto em obscuridade" e pede rápidas explicações sobre este processo. "Primeiro Pedro Nuno Santos quis brincar aos aviões e agora sabemos que quis brincar aos correios com o nosso dinheiro", acusou o social-democrata.

Em causa está a compra de um conjunto de acções dos CTT pela Parpública, a mando das Finanças, que foi noticiada na terça-feira pelo Jornal Económico e que foi já confirmada pela holding que gere as participações do Estado em empresas, mas aparentemente mantida em segredo desde 2021.

“Sabemos que esta decisão foi feita por decisão conjunta do ministério das Finanças e do ministério que tutelava a área sectorial. Quem tutelava esta área sectorial era o actual secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos”, vincou Hugo Soares. “Digam definitivamente ao país o que está em causa neste negócio que neste momento está envolto em grande obscuridade”, acusa o PSD.

Hugo Soares quer saber se foi “um capricho” de Pedro Nuno Santos que motivou a compra da Parpública. “Conhecemos a posição de Pedro Nuno Santos de nacionalizar tudo o que é privado. Foi assim com a TAP, que custou 3,2 mil milhões de euros aos portugueses e custou ainda a indemnização à administradora da TAP que se tinha esquecido que tinha sido ele a autorizar”, ironizou.

O secretário-geral do PSD lembrou que o preço a que foram compradas as participações sociais dos CTT é hoje inferior ao dinheiro investido pelo Governo. “Os portugueses já perderam dinheiro”, vaticinou, “agora é preciso saber o fundamento”. Para o PSD, Pedro Nuno Santos “tem de dar a cara e tem de explicar”.

Segundo o Jornal Económico, a holding actualmente presidida por José Realinho de Matos, recebeu orientações do antigo ministro das Finanças João Leão para comprar acções dos CTT como contrapartida para que o Bloco de Esquerda aprovasse o Orçamento do Estado para 2021 - o que, porém, acabou por não acontecer. A notícia do Jornal Económico dá conta que a Parpública comprou acções dos CTT, entre 2020 e 2021, numa altura em que o executivo procurava obter o apoio do Bloco de Esquerda, que defendia a reversão da privatização dos CTT, para aprovar o Orçamento do Estado para 2021.

Esta compra de acções dos CTT resulta na existência de uma participação accionista residual na empresa que tem o contrato de concessão de serviço postal público, abaixo do limiar de 2% que obriga a sua comunicação ao mercado. No entanto, também nunca foi divulgada nos relatórios da holding pública, nem justificada a decisão de o Estado investir numa empresa privatizada em 2013.

O PÚBLICO questionou sobre o tema o gabinete do actual secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que era à época o ministro das Infra-estruturas, com tutela dos CTT, mas não foi possível obter resposta.

Hugo Soares criticou ainda as recentes aparições públicas do primeiro-ministro, acusando António Costa de estar a usar o Governo “para beneficiar o PS”, num clima de campanha eleitoral e com sucessivas inaugurações de obras públicas.

IL já tinha pedido explicações

Antes do PSD, também já a Iniciativa Liberal (IL) tinha exigido na terça-feira "explicações" ao novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, na época ministro das Infra-estruturas. Na rede social X (antigo Twitter), o líder da IL questionou o papel do ex-ministro e actual secretário-geral do PS, que "foi durante vários anos o elemento de ligação entre o Governo e os partidos que integraram a geringonça", uma "solução política de que é entusiasta e que admite reeditar".

Entre as perguntas feitas pelo liberal estão também a transparência e vantagem da operação para os portugueses. "Que outras decisões similares foram tomadas por pressão do Bloco de Esquerda ou do PCP, com prejuízo directo para os interesses dos contribuintes e como estratégia de manutenção do PS no poder?", perguntou Rui Rocha. E de olhos postos nas eleições legislativas, o líder da IL quer saber que "novas cedências estará Pedro Nuno Santos disposto a fazer para agradar a esquerda radical na sua estratégia de conquista do poder custe o que custar?".

A questão da reversão da privatização do serviço postal dos CTT não é um tema exclusivo ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Em 2019, ano eleitoral, também os socialistas chegaram a pressionar António Costa a prometer a reversão da privatização do serviço.