António Filipe é o número dois da CDU por Lisboa e João Ferreira o décimo

O antigo deputado e vice-presidente do Parlamento António Filipe é o número dois da lista da CDU pelo círculo eleitoral de Lisboa, que escolheu o antigo eurodeputado e candidato presidencial João Ferreira para o décimo lugar.

A CDU divulgou esta quinta-feira os primeiros 15 candidatos na lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, onde, nas últimas eleições legislativas, conseguiu eleger dois deputados: o então secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, e a deputada Alma Rivera (que é a cabeça de lista de Évora às eleições de 10 de Março).

Além do actual líder do PCP, Paulo Raimundo, que já tinha sido anunciado como cabeça de lista, a coligação escolheu António Filipe como número dois. Nas últimas legislativas, António Filipe tinha sido cabeça de lista em Santarém, mas falhou a eleição, a primeira vez que o PCP não conseguiu eleger qualquer representante naquele círculo eleitoral desde 1975.

De acordo com uma nota bibliográfica divulgada pela CDU, António Filipe, de 60 anos, foi deputado entre 1989 e 2022 e foi vice-presidente do parlamento entre 2004 e 2009, 2011 e 2015, e 2019 e 2022. É membro do Comité Central do PCP e foi eleito nas assembleias municipais da Amadora e de Sintra.

Como número três por Lisboa, a CDU escolheu a professora Cláudia Martins, que se vai estrear em eleições legislativas. Com 41 anos, Cláudia Martins foi vereadora na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira entre 2017 e 2021, é membro do Conselho Nacional da União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) e eleita na Assembleia da Freguesia da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.

À semelhança do que aconteceu em 2022 e 2019, a CDU volta a escolher a antiga deputada do Partido Ecologista Os Verdes (PEV) Mariana Silva como número quatro. A candidata, de 41 anos, foi deputada entre 2019 e 2022 e é membro do Conselho Nacional e da Comissão Executiva do PEV.

O deputado Duarte Alves é o número cinco, recuando na lista quando comparado com legislativas de 2022 e 2019, em que tinha sido número três, o que torna a sua eleição a 10 de Março mais difícil. Nas últimas legislativas, Duarte Alves, 32 anos, falhou a eleição, mas assumiu o cargo de deputado em substituição de Jerónimo de Sousa, que decidiu deixar o Parlamento em Novembro de 2022.

Já João Ferreira, vereador na Câmara Municipal de Lisboa, antigo eurodeputado e candidato presidencial, é o número dez da lista, pelo que não deverá ser elegível. João Ferreira, 45 anos, é também membro da Comissão Política do Comité Central do PCP e, nas últimas legislativas, tinha substituído, em conjunto com João Oliveira, Jerónimo de Sousa em alguns debates televisivos.

Da lista fazem também parte Margarida Botelho, membro do Secretariado do Comité Central, em 12º. lugar, e Ricardo Costa e João Frazão, ambos da Comissão Política do Comité Central, em 13º. e 14º. lugar, respectivamente.

Até ao momento, a CDU já anunciou os nomes dos cabeças de lista pelos círculos eleitorais de Lisboa (Paulo Raimundo), Porto (Alfredo Maia), Setúbal (Paula Santos), Beja (João Dias), Évora (Alma Rivera), Braga (Sandra Cardoso), Vila Real (José Luís Ferreira), Viana do Castelo (Joaquim Celestino Ribeiro), Faro (Catarina Marques), Coimbra (Fernando Teixeira), Leiria (João Paulo Delgado), Europa (Joana Carvalho), Aveiro (Joana Dias), Guarda (José Pedro Branquinho), Açores (Judite Barros da Costa), Bragança (Fátima Bento), Viseu (Alexandre Hoffman Castela).

Nas últimas legislativas, em 2022, a CDU elegeu seis deputados (dois por Lisboa, dois por Setúbal, um pelo Porto e outro por Beja), atingindo um mínimo histórico que fez com que o Partido Ecologista Os Verdes (PEV) perdesse representação parlamentar.