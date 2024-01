Costa foi à Ajuda dizer que o museu de Arte Antiga já pode crescer

Foi perante uma plateia repleta de anteriores e actuais directores de museus, palácios e monumentos, com direito a uma ex-ministra da Cultura socialista e a decanos da história da arte e da arqueologia portuguesas, que o primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira um reforço de 26 milhões de euros no Património.

Falando ao início da tarde na cerimónia que marcou a entrada em funcionamento dos novos organismos que resultaram da reforma do sector — a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal e o instituto Património Cultural —, António Costa fez saber que no Conselho de Ministros desta manhã se decidiu que o Palácio Burnay, em Lisboa, passará da esfera das Finanças para a da Cultura para que venha a servir de sede à nova E.P.E. e que o Governo irá comprar três edifícios da Avenida 24 de Julho para que o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) possa vir a crescer.

O anúncio da compra destes imóveis, para o qual o Governo disporá de uma verba de 10,2 milhões de euros, torna mais plausível a já muitíssimo adiada ampliação de Arte Antiga e, talvez por isso mesmo, mereceu da sala um aplauso, interrupção breve num discurso que, a pouco mais de dois meses de legislativas, não pôde deixar de soar a balanço.

O Património Cultural I.P. e a Museus e Monumentos de Portugal E.P.E. são, defendeu Costa, “um passo muito importante para que a Cultura seja mesmo um ministério” e são reflexo de um investimento continuado dos Executivos que liderou nesta área da governação. Um investimento, lembrou o primeiro-ministro, que contribuiu para um crescimento gradual das suas dotações, que hoje ultrapassam os 514 milhões de euros.

“Foi feito um esforço grande para que no quadro do nosso equilíbrio orçamental fosse possível dotar a Cultura de recursos mais robustos. Não digo suficientes (…), porque é da natureza da política que as ambições sejam ilimitadas e os recursos limitados", reconheceu. “O investimento na Cultura não se esgota no PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]”, insistiu o primeiro-ministro, referindo-se ao pacote financeiro de Bruxelas que hoje consagra 216 milhões de euros à valorização de museus e monumentos, nem mesmo quando o que está em causa é a reabilitação de um edifício classificado.

O Palácio Burnay é um exemplo desse investimento extra-PRR. Imóvel do século XVIII substancialmente alterado no XIX vai agora ser alvo de um projecto de requalificação orçado em 16 milhões de euros para que nele possa funcionar a Museus e Monumentos de Portugal.

Sede do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) durante décadas, o palácio que foi residência de Verão dos patriarcas de Lisboa e casa do banqueiro Henrique Burnay estava há anos votado ao abandono, o que causou danos irreversíveis no património nele integrado.