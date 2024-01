Compra e renaturalização de Alagoas Brancas vão custar 4,43 milhões de euros

A compra e a renaturalização das Alagoas Brancas, uma importante zona húmida na cidade de Lagoa, no Algarve, vai custar ao todo 4,43 milhões de euros, de acordo com um comunicado divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Ambiente e da Acção Climática (MAAC). Parte desse montante virá do Fundo Ambiental, que vai servir para adquirir nove hectares do terreno e transformá-lo num “Parque Natural da Cidade de Lagoa”, avança a nota do MAAC.

O Fundo Ambiental do MAAC já “assinou um protocolo com o Município de Lagoa que permitirá a aquisição de terrenos nas Alagoas Brancas”, lê-se no comunicado. A verba que o fundo transferiu para a câmara foi de 3,67 milhões de euros, como o PÚBLICO já tinha noticiado em Dezembro.

As Alagoas Brancas têm cerca de seis hectares e são visitadas por mais de cem espécies de aves ao longo do ano. O espaço também serve de habitat para outros animais, alguns deles em risco de extinção, como o cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis). Vários lotes dos terrenos estavam para ser transformados num parque comercial pela empresa Edifícios Atlântico S.A..

A empresa chegou a iniciar obras nos terrenos, destruindo uma parte daquele lugar. Mas o grupo de cidadãos Salvar as Alagoas Brancas, várias organizações ambientais e partidos políticos conseguiram travar este processo nos últimos anos, num embate que foi sendo contado pelo PÚBLICO em várias reportagens e notícias.

O MAAC “empenhou-se em encontrar a melhor solução para, em articulação com o município de Lagoa, proceder à salvaguarda e gestão adequada desta zona húmida”, lê-se no comunicado.

Além do investimento do Fundo Ambiental, a Câmara de Lagoa ficará responsável pelo “projecto de renaturalização, de forma a criar uma área de valor natural que permita a visitação e a fruição deste espaço, e será alvo de parecer do ICNF [Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas]”, lê-se no comunicado do ministério. O custo desse trabalho será de 760.000 euros e a previsão da conclusão do parque é “final de 2025”, avança o ministério.