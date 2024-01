Portugal é um dos países onde se morre menos em casa

Portugal está em contraciclo com uma tendência global de aumento do número de pessoas que morre em casa, aponta um estudo internacional. Ao longo da última década, as mortes na habitação têm vindo a diminuir em grande parte dos 32 países participantes, na sua maioria europeus. Já Portugal é mesmo um dos países onde as pessoas menos morrem na sua habitação, revela a investigação, desenvolvida por uma equipa da Universidade de Coimbra, em colaboração com a Escola Nacional de Saúde Pública.

