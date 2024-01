Real Madrid não se livra da companhia do Girona em 2024

O Real Madrid recebeu e bateu por 1-0, esta quarta-feira, o Maiorca em encontro da 19.ª jornada da Liga espanhola, mas teve de sofrer para manter o primeiro lugar no campeonato no arranque de 2024, ainda que sem conseguir livrar-se da companhia do Girona, que venceu (4-3) o Atlético de Madrid já em período de compensação.

O Real Madrid jogou primeiro, mas só resolveu o encontro com um golo do internacional alemão Antonio Rudiger a 12 minutos dos 90. Antes, o Santiago Bernabéu ainda viu os visitantes ameaçarem seriamente a baliza de Lunin, respirando de alívio num canto de Luka Modric, que o central concluiu com cabeceamento indefensável.

Um resultado crucial, ampliando para 18 a série de jogos sem derrotas, antes da recepção do Girona ao Atlético de Madrid, partida que os catalães começaram e acabaram da melhor forma, com o golo mais rápido da equipa de Míchel na La Liga, aos dois minutos, assinado por Valery Fernández, e a confirmação de Iván Martín (90+1').

Pelo meio, Álvaro Morata, com um hat-trick (14, 44 e 54’), esteve perto de cancelar os planos dos “blanquivermells”, que até chegaram aos 39 minutos a vencer por 3-1, com golos de Sávio (26’) e Daley Blind.

A incerteza foi uma constante até final, com possibilidades para qualquer das equipas reclamar a vitória. O empate deixaria o Girona em segundo lugar, com 46 pontos e o Atlético em terceiro (39), à mercê do Barcelona (38), que joga esta quinta-feira (20h30) em Las Palmas, com o 10.º da tabela.

Mas Iván Martín (90+1') desfez as dúvidas e manteve a euforia dos adeptos do Girona, que continuam na frente com o Real Madrid.