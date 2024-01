Gil Vicente avança para eleições antecipadas após saída de presidente

Francisco Dias da Silva alega “motivos pessoais” para saída do clube. Dirigente tomou posse em 2017 e acompanhou subida do clube à I Liga.

O Gil Vicente terá eleições antecipadas no próximo dia 1 de Fevereiro, depois de ser conhecida a decisão do actual presidente de abandonar os destinos do clube. Francisco Dias da Silva, dirigente dos "galos" desde Maio de 2017, alegou "motivos pessoais" como motivo para se afastar do cargo durante o cumprimento do terceiro mandato, apurou o PÚBLICO.

O clube comunicou esta quarta-feira o agendamento das eleições antecipadas para o dia 1 de Fevereiro. As votações decorrem entre as 10h e as 20h, nos serviços administrativos do Estádio Cidade de Barcelos. As listas candidatas aos corpos sociais têm de se candidatar até às 18h do dia 24 de Janeiro.

Francisco Dias da Silva estava no cumprimento do terceiro mandato, depois de uma primeira passagem pela presidência dos "galos" em 1989-90. O empresário sucedeu a António Fiúza, histórico dirigente dos barcelenses, acompanhando o processo que levou à integração do Gil Vicente na I Liga, já em 2019, após uma decisão administrativa relacionada com o extinto caso Mateus.

Apesar dos receios resultantes de uma subida imediata do Campeonato de Portugal para a divisão cimeira do futebol nacional, os gilistas conseguiram estabilidade e estão na quinta época consecutiva no primeiro escalão. Foi também com Francisco Dias da Silva que o Gil Vicente conseguiu uma inédita qualificação para as competições europeias, após assegurar o quinto lugar da I Liga em 2021-22.

Os gilistas ocupam actualmente a 14.ª posição do campeonato, estando apenas três pontos acima da "linha de água" – e, simultaneamente, a apenas três pontos do sétimo classificado. No próximo sábado, os barcelenses visitam o Farense, procurando conseguir pela primeira vez esta temporada vencer dois jogos consecutivos, após o mais recente triunfo sobre o Boavista.