Crânio de “monstro marinho gigante” do Jurássico exposto em Inglaterra

O fóssil do crânio de réptil marinho tem dois metros de comprimento e 130 dentes. O fóssil deste pliossauro, um predador marinho, foi descoberto em 2023 na costa jurássica do Sul de Inglaterra.

Encontrado na região montanhosa da costa jurássica de Dorset em 2023, no Sul da Inglaterra, o crânio de um pliossauro – um “monstro marinho gigante” do período Jurássico – está actualmente em exposição no Museu Colecção Etches de Vida Marinha do Jurássico.

O fóssil do crânio de dois metros de comprimento do réptil marinho foi avistado pela primeira vez por um amigo do coleccionador de fósseis britânico Steve Etches, responsável por liderar os trabalhos de escavação e preparação do fóssil no areal de uma praia perto da pequena vila britânica de Kimmeridge Bay, avança a BBC.

Extraído de um penhasco em rápida erosão, o focinho do pliossauro é agora revelado no museu do próprio investigador, juntamente com todos os fósseis do Jurássico coleccionados durante a sua vida.

“Vai ser impressionante, especialmente quando as crianças vierem”, comenta com entusiasmo o coleccionador à BBC. “Vão entrar e vê-lo frente a frente, o que deve suscitar o efeito desejado”, antevê Steve Etches.

Com uma mandíbula semelhante à de um crocodilo, o crânio deste pliossauro – um dos mais completos alguma vez encontrado – conta com 130 dentes afiados. O predador ocupava o topo da cadeia alimentar nos mares do Jurássico há 150 milhões de anos, alimentando-se de exemplares sua própria espécie, revela o investigador. A mordida deste réptil de dez a 12 metros de comprimento estaria ao alcance daquela de um T-rex, valendo-lhe assim a sua alcunha de “Sea Rex”, ou “Rex do Mar”.

A descoberta foi ainda documentada pelo célebre naturalista David Attenborough, num filme da BBC emitido no dia de Ano Novo pela emissora britânica.

O resto do corpo do pliossauro ainda não foi encontrado entre as colunas de argila do penhasco da costa jurássica, no Sul da Inglaterra, onde o seu crânio tinha sido descoberto. O fóssil do réptil apresenta características nunca antes analisadas na sua espécie, entre as quais a crista alta na cabeça, podendo-se tratar de uma nova espécie a ser analisada pela ciência.

A rápida erosão da linha da costa dificulta o trabalho de Steve Etches e da sua equipa, que enfrentam uma corrida contra o tempo para resgatar o resto do corpo do gigante marinho.