Urgências de ginecologia de Lisboa ficam concentradas no Santa Maria

Um novo ano começou mas os planos para as urgências de pediatria e de ginecologia-obstetrícia apresentados pela Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não sofreram grandes alterações. No primeiro trimestre deste ano, mantém-se o modelo de fechos rotativos de várias urgências e os problemas concentram-se, de novo, na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Mas há duas novidades: o hospital de Santa Maria (Lisboa) passa a assegurar uma urgência metropolitana de ginecologia e em duas maternidades avança um esquema de urgências “referenciadas”, que à noite apenas atendem grávidas encaminhadas pelo INEM e pelo centro de contacto SNS24.

