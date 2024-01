Sobre a Reforma do Estado – a palavra aos políticos

Primeiro, o cerne da questão. Nos últimos dois anos e meio foram publicadas bem mais de 2000 páginas de artigos de opinião, de estudos substanciais e de propostas de políticas públicas, produzidas por bem mais de 100 especialistas, do melhor que temos em todas as áreas da nossa vida coletiva, visando promover a Reforma do Estado no todo das suas múltiplas vertentes.

