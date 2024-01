Marcelo apela à mobilização para as legislativas de Março

Presidente da República cumpre a tradição de se dirigir aos portugueses no ano novo a partir do Palácio de Belém.

No rescaldo do auge da crise política e com três eleições no horizonte, o Presidente da República fez um forte apelo à mobilização para as escolhas que os eleitores terão de fazer, associando-as ao futuro dos próximos 50 anos. Na mensagem de Ano Novo, transmitida em directo a partir do Palácio de Belém, Marcelo deixou recados ao Governo demissionário ao falar no “efectivo acesso” à saúde, educação e habitação e defendeu que a democracia deveria ser sinónimo de "menos pobreza, menos injustiça, menos corrupção, menos desilusão dos menos jovens, mais um lugar para trabalhar e viver dos mais jovens".

Depois de ter considerado, há um ano, que 2023 seria um ano “decisivo”, o Presidente reconhece que o ano acabou com “mais desafios e mais difíceis do que aqueles com que havia começado”.

A demissão do primeiro-ministro António Costa, que o Presidente lembrou ser uma “legítima decisão pessoal” do “segundo mais longo chefe de Governo em democracia", devolveu a palavra ao povo. “Deveríamos estar todos atentos e motivados para as eleições de Março para percebermos como vai ser o tempo imediato em Portugal na avaliação e na escolha”, disse, enfatizando a importância do voto popular: "2024 irá ser, largamente, aquilo que os votantes, em democracia, quiserem".

Mas não são apenas as legislativas de 10 de Março são as eleições antecipadas nos Açores, já a 4 de Fevereiro, e as europeias a 9 de Junho, que o chefe de Estado coloca nos pratos da balança, olhando para futuro. "E o começo desses mais 50 anos é hoje, é agora, é já na vossa decisão sobre o rumo que quereis para os Açores, para Portugal, para a Europa", disse no remate da mensagem, utilizando uma frase da canção Grândola Vila Morena, uma das senhas para a revolução do 25 de Abril: "Desde 1974, entre nós, é o povo - e só o povo - quem mais ordena, quem mais decide, a pensar no seu futuro, a pensar no futuro de Portugal".

Apesar de reconhecer que "o voto não é tudo", mas que sem ele não há "nem liberdade nem democracia", o Presidente aproveitou para falar das imperfeições das democracias, incluindo a portuguesa. "São inacabadas, imperfeitas, desiguais, deveriam ser menos pobreza, menos injustiça, menos corrupção, menos desilusão dos menos jovens, mais lugar para trabalhar e viver dos mais jovens", disse.

Em jeito de balanço, Marcelo definiu o que considerou ter ficado claro no ano de 2023, apontando o dedo a alguns resultados da governação socialista. "Em Portugal, ficou claro que contas certas, maior crescimento e emprego, qualificação das pessoas, investimento e exportações, são essenciais. Mas ficou também claro que crescimento sem justiça social, isto é, sem redução da pobreza e das desigualdades entre pessoas e territórios não é sustentável", disse, falando ainda em questões como a saúde numa altura em que são visíveis os constrangimentos nas urgências e na disponibilidade de médicos no SNS.

"Ficou claro que efectivo acesso à saúde, à educação, à habitação, à solidariedade social é uma peça-chave para que haja justiça social e crescimento. Ficou claro que a administração pública e a justiça podem fazer a diferença, nestes anos em que dispomos de fundos europeus irrepetíveis e de uso urgente", disse, acentuando de novo a importância de executar o PRR.

Marcelo fala aos portugueses quase dois meses depois de ter anunciado a dissolução da Assembleia da República na sequência da demissão do primeiro-ministro por estar a ser investigado no âmbito da Operação Influencer.

Há um ano, na mensagem de Ano Novo para 2023, Marcelo tinha deixado um aviso ao Governo para não “desbaratar” a estabilidade política da maioria absoluta por “erros de orgânica”, ou por “descoordenação”, ou por “inacção” ou por “falta de transparência, ou por descolagem da realidade”.