Deixar a carne, em 2024? O Desafio Vegetariano dá uma ajuda

Para muitos, 2024 chega com uma série de resoluções: começar a fazer exercício físico, ir a mais espectáculos, mais livros, menos telemóvel. A alimentação também pode entrar nestas resoluções — e até ser mais fácil com um incentivo. O Desafio Vegetariano propõe um mês de alimentação vegetariana com a ajuda de nutricionistas, mentores e outros participantes da iniciativa.

Como é que funciona? A inscrição faz-se online, é gratuita e dá acesso a um grupo de apoio que reúne outros participantes do desafio, nutricionistas e mentores. Há também receitas (e são mais de 150, “tradicionais portuguesas e do mundo, deliciosas e saudáveis, e para todas as carteiras, na versão vegetal”, descrevem os responsáveis em comunicado) e até informação sobre a pegada ecológica de cada prato.

Isto porque, além do bem-estar animal e da saúde, a crise climática é um dos factores que leva as pessoas a tentarem reduzir as emissões de gases com efeito estufa na alimentação.

Para uma transição alimentar informada, a inscrição inclui ainda ebooks de receitas, dicas para o dia-a-dia e também conselhos de nutricionistas.

Além de se dirigir à alimentação em casa, a mais recente edição da campanha de promoção do vegetarianismo também tem um desafio para a restauração. Os restaurantes podem receber o apoio do projecto para incluírem nos menus opções 100% vegetais, até porque “responder a esta crescente procura representará uma excelente oportunidade de negócio”, apostam os responsáveis.

A campanha já começou e vai estar disponível até ao último dia de Janeiro.