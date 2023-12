Sindicato de Jornalistas “desafia” accionistas da Global Media a demitir José Paulo Fafe

Estrutura apelou também à Entidade Reguladora para a Comunicação Social para que use “todos os mecanismos ao seu dispor para travar a comissão executiva” do Global Media Group.

O Sindicato dos Jornalistas emitiu este sábado um comunicado sobre a situação no Grupo Global Media (GMG), manifestando "extrema preocupação" em relação "à troca de ameaças entre a comissão executiva e os accionistas" do grupo, que têm apontando responsabilidades mútuas para justificar o atraso no pagamento de salários dos trabalhadores.

No início deste mês a comissão executiva (CE) do grupo, que era presidida há menos de um mês por José Paulo Fafe, anunciou que pretendia rescindir contrato com cerca de 150 trabalhadores, que o subsídio de Natal seria pago em duodécimos e, nesta quinta-feira, informou não ter dinheiro para pagar os vencimentos do mês de Dezembro.

"É perturbadora a postura da CE liderada por José Paulo Fafe de afrontar tudo e todos e o hábito adquirido de não pagar salários ou vencimentos a quem trabalha", lê-se no comunicado do sindicato, que lembra que não está apenas em causa a sobrevivência da empresa, mas "a pluralidade e diversidade do jornalismo português". "Seria útil a CE explicar onde está o dinheiro, pois o grupo continua a trabalhar, a vender publicidade, a fazer contratos, a prestar serviços e a vender jornais todos os dias."

Quanto aos accionistas — Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira —, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) lamenta os "comunicados públicos a questionar as acções da comissão executiva", que considera "lesivos para os interesses do GMG e dos seus trabalhadores". Ao empresário e ex-presidente executivo do GMG, Marco Galinha, o sindicato lembra que "não pode eximir-se de responsabilidades neste processo".

O SJ insta, por isso, os investidores a "fazer o mínimo que se exige neste momento: destituir José Paulo Fafe e a sua equipa de gestão do GMG, enquanto ainda existe GMG", diz no comunicado cujo título é “SJ desafia accionistas a destituir Comissão Executiva do GMG”.

À Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), o sindicato apela ao uso de "todos os mecanismos legais ao seu dispor para travar esta comissão executiva".

No final de uma semana de reuniões e plenários, esta sexta-feira as redacções de Jornal de Notícias, TSF, O Jogo e Diário de Notícias aprovaram, por unanimidade, a realização de uma greve no dia 10 de Janeiro.