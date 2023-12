Accionistas culpam Comissão Executiva por incumprimentos na Global Media

Os accionistas do Global Media Group (GMG) responsabilizaram nesta sexta-feira a Comissão Executiva pelo atraso no pagamento de salários de Dezembro aos trabalhadores, afirmando que existe “uma situação de manifesto incumprimento” que, “ao não ter ocorrido, teria permitido o pagamento dos salários e o cumprimento de outras responsabilidades da empresa”.

Em comunicado, Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira começam por lembrar o processo de venda das participações ao World Opportunity Fund, Ltd, que lidera a Comissão Executiva, firmando que este “decorreu com respeito de todas as regras de compliance e de boa governança normalmente exigidas nesta tipologia de negócios”.

“Com a formalização da venda, a gestão executiva do GMG foi entregue a novos administradores e ao novo investidor, não tendo os signatários qualquer responsabilidade nas decisões executivas, entretanto tomadas pela nova administração”, acrescentam os accionistas do grupo que detém o Jornal de Notícias (JN), Diário de Notícias (DN), O Jogo e TSF.

É aqui que responsabilizam a comissão pelo não pagamento de salários, acrescentando que “não deixarão de recorrer a todos os meios ao seu dispor para exercer os direitos legais e contratuais que lhes assistem e, bem assim, de tudo fazer quanto estiver ao seu alcance para restaurar a credibilidade do GMG e das suas marcas”.

“Os accionistas manifestam a sua solidariedade com todos os trabalhadores do GMG, que contribuíram para a construção das maiores e mais respeitadas marcas de informação nacionais, e deixam expressa a sua firme intenção de defender os interesses da empresa e reverter a inusitada situação a que esta foi conduzida”, concluem.

ERC preocupada

Também nesta sexta-feira a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) emitiu um comunicado em que afirma que “continua a acompanhar com preocupação a situação do Grupo Global Media e as mais recentes notícias sobre a incerteza quanto às condições de trabalho dos seus profissionais”.

“A grave perturbação que atinge os órgãos de comunicação social que constituem o grupo, entre os quais se encontram vários meios históricos e de referência, suscita apreensões sérias do regulador ao nível da preservação do pluralismo no sistema mediático nacional”, é escrito na nota.

A ERC revela ainda que solicitou ao ao grupo “informação adicional relativamente ao cumprimento das obrigações de transparência da titularidade, de modo a esclarecer dúvidas relativas à propriedade e responsabilidade pelo controlo deste grupo de média”.

Sobre este processo, a entidade reguladora reitera que está “a prosseguir todas as medidas que entende serem úteis e adequadas, no exercício estrito das suas competências de regulação e supervisão”.