Global Media sem dinheiro para pagar salários de Dezembro

A comissão executiva do Global Media Group (GMG) comunicou nesta quinta-feira aos trabalhadores não existirem “à data de hoje condições que permitam o pagamento dos salários deste mês”.

Em comunicado interno, os responsáveis pelo grupo que detém o Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias, O Jogo e TSF, entre outros, diz ter desenvolvido esforços “ao longo das últimas semanas no sentido de assegurar em tempo útil o processamento dos salários referentes ao mês de Dezembro”, mas não ter conseguido reunir a verba necessária para o fazer.

“Tal como foi comunicado aos directores editoriais numa reunião mantida na manhã de hoje, a situação financeira do GMG é extremamente grave, em particular após o inesperado recuo do Estado português no negócio já concluído para a aquisição das participações que o grupo possui na agência Lusa”, é escrito no comunicado.

A comissão executiva justifica ainda o atraso com a “injustificada suspensão da utilização de uma conta caucionada existente no Banco Atlântico Europa há cerca de seis anos, bem como de todo o aproveitamento político-partidário que, em época pré-eleitoral, tem sido feito em redor do grupo”.

“Neste momento, a comissão executiva não pode adiantar nem se [pode] comprometer com qualquer data para o pagamento dos salários de Dezembro, podendo unicamente garantir estar a fazer todos os esforços para que o atraso desse pagamento seja o menor possível”, acrescenta.

Os responsáveis pela GMG dizem estar cientes “das graves dificuldades que uma situação deste tipo acarreta junto dos trabalhadores” e do “óbvio sentimento de revolta que o não-pagamento de salários obviamente gera”, mas apelam, “em nome do futuro do grupo, à compreensão possível por parte de todos os funcionários, solicitando-lhes o empenho possível durante este período”.

“A comissão executiva está a adoptar um conjunto de medidas que garantam a sobrevivência e a normalização de procedimentos para que, a partir de Janeiro, [se] possam salvaguardar a viabilização e a salvação das diferentes marcas e do próprio Global Media – um processo que só terá êxito se contar com a participação e o esforço de todos”, conclui.

Os trabalhadores do grupo revelaram no início desta semana que a campanha de angariação de fundos para apoiar os colaboradores do grupo sem contrato, que ainda não receberam os pagamentos referentes ao mês de Outubro, tinha reunido cerca de dez mil euros.

Os responsáveis pelo GMG vão começar a ser ouvidos na Assembleia da República na próxima semana. José Paulo Fafe, CEO do grupo, já fez saber que não vai estar presente.