Governo define tecto de 5% para aumentos da massa salarial nas empresas públicas

O Governo deu instruções às empresas do sector público para que procedam a um aumento da massa salarial global dos seus trabalhadores “até 5%”, percentagem que tem em conta todas as componentes remuneratórias, nomeadamente as actualizações salariais, as progressões e as promoções, entre outras.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt