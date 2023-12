Testamento de Mumadona Dias vai estar exposto em Aveiro

A exposição Sal de Aveiro, Sal do Mundo mostrará o documento com a primeira referência histórica à cidade. Marta Pereira da Costa actua neste início da Capital Portuguesa da Cultura 2024.

Ainda que arranque logo no primeiro dia de 2024, a programação Aveiro Capital Portuguesa da Cultura tem a sua sessão protocolar, com dois momentos importantes, prevista para 26 de Janeiro. O primeiro é uma exposição em torno de um dos símbolos mais importantes da região de Aveiro, o sal, com uma mostra “plena de objectos raros e documentos inéditos”, entre os quais se inclui o testamento da Condessa de Portucale, Mumadona Dias, que estará patente no Museu da Cidade. O segundo momento terá como protagonista a intérprete e compositora de guitarra portuguesa Marta Pereira da Costa, que subirá ao palco do Teatro Aveirense, com alguns convidados especiais, num espectáculo criado propositadamente para a Aveiro 2024 (às 18h30, de 26 de Janeiro, e, às 21h30, do dia seguinte).