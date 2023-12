Escolhemos as 12 notícias que nos deixaram mais felizes em 2023

Um zoo deu o nome de “ex” a baratas

Para celebrar o dia dos Namorados, o jardim zoológico de San Antonio, no Texas, decidiu testar uma terapia para lidar com o fim de uma relação. Por dez euros podias dar o nome do teu ex a uma barata que ia servir de alimento a outro animal. Os vegetarianos tinham legumes à escolha pelo preço de cinco euros e quem não gostasse de insectos podia pagar 25 euros por um rato. Moral da história: não é uma terapia barata, mas foram milhares os solteiros que aderiram.

Rosário reabilitou um prédio em Odivelas e arrendou-o a jovens por 550 euros

No ano em que as rendas e prestações das casas voltaram a subir, casos como este são raros (e até agora, não conhecemos mais nenhum). Rosário Olaio é dona de um prédio, mas também está atenta às dificuldades dos jovens. Por isso, decidiu arrendar os apartamentos T4 a quem saiu há pouco tempo de casa dos pais ao preço de muitos quartos: 550 euros.

João comprou meia aldeia abandonada para cumprir o sonho do pai

Este ano também ficámos a saber que não são só os pais que fazem tudo pelos sonhos dos filhos. João Amorim estava a percorrer os Caminhos de Santiago quando encontrou "meia aldeia" à venda no Gerês. Chama-se Varziela, durante décadas só tinha habitantes no Inverno e há vários anos que ninguém lá vive. Quando viu a aldeia, o jovem lembrou-se do sonho do pai: deixar o emprego e ter outro trabalho ligado à natureza. Comprou as casas.

No Google Maps, os avós ficam imortalizados à porta de casa

O Google Maps também fez com que centenas de avós que já morreram se tornassem imortais, e os netos agradecem. André Gomes descobriu-o por acaso quando procurou a morada da casa dos avós. Junto ao portão, como acontecia quando era criança, estava o avô. Só é pena que nem todos os avós tenham ficado registados para sempre à espera dos netos à porta de casa.

Robert queria cães na festa dos 100 anos. Centenas fizeram fila para receber mimos

Robert Moore sempre adorou animais e para a festa dos 100 anos, que aconteceu em Junho, só tinha um pedido: cães. O maior número possível. A filha escreveu uma mensagem no Facebook para vizinhos e desconhecidos e, na hora da festa, estavam mais de 200 cães pacientemente à espera de serem acarinhados pelo aniversariante.

Em São Tomé e Príncipe, há uma onda de surfistas a mudar o significado de ser mulher

Este ano também falámos de surf, mas não do que se faz em Portugal. Esquecemos as ondas gigantes da Nazaré e os recordes de McNmara para nos focarmos em quem está a aprender a lidar com a prancha nas praias de São Tomé e Príncipe. A SOMA usa a terapia do surf, a educação e a emancipação feminina para criar igualdade de género num dos países mais desiguais do mundo.

Foto SSTK STUDIOS

A gata Mimi desapareceu em 2012. Dez anos depois, foi devolvida aos donos

Os mais cépticos vão dizer que é só uma gata igual à que tinha desaparecido, mas o microchip do animal confirmou que era o mesmo. Mimi fugiu de casa quando viu a porta aberta, mas nunca saiu da zona onde vivia com os donos, em Nova Iorque. Por muito que procurassem, ninguém a encontrava até que, 11 anos depois, um vizinho a levou para uma associação. Os tutores vivem agora em Espanha, mas foram buscar o animal aos Estados Unidos.

Supermercado substitui caixas self-service por funcionários para os clientes conversarem

Os supermercados Booths, no Reino Unido, tentaram substituir a maioria dos funcionários por caixas automáticas, mas a mudança correu mal. Os clientes até nem se importavam de passar os códigos de barras no leitor da caixa, mas não ter ninguém com quem conversar já era pedir demais. A empresa ouviu as queixas e anunciou que os trabalhadores estavam de regresso a 26 das 28 lojas.

Mariana é médica, surda e a primeira nativa de língua gestual no SNS

Mariana Couto Bártolo foi diagnosticada com surdez profunda aos dois anos, só reage a vibrações, diz que tem “voz de surda”, e nunca desistiu de seguir medicina e ajudar doentes na mesma condição. Hoje é médica interna e a primeira falante nativa de língua gestual portuguesa no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em Ponte de Lima nasceu uma “livrearia” sem funcionários nem caixa

Há melhor notícia do que poderes ler os livros que quiseres sem precisares de os comprar? Nesta "livrearia", só tens de entrar, escolher um e sentares-te confortavelmente para o leres. Se o quiseres levar para casa, basta ires a umas das lojas de comércio vizinhas e pagar. Em 2024, queremos mais negócios colectivos como este.

Moradores da Grécia fingiram pragas de percevejos para afastar turistas dos AL

A crise na habitação não existe só em Portugal e esta ideia dos moradores de Atenas até nem é má... mas é crime. Alguém aproveitou as pragas de percevejos que foram notícia na Europa e afixou avisos falsos sobre infestações destes pequenos insectos nos prédios de arrendamento turístico. As mensagens tinham erros ortográficos, mas nem por isso os turistas deixaram de acreditar.

Foi aprovada a lei que criminaliza “práticas de conversão” de pessoas LGBT+

Esperámos até ao último mês do ano para que as práticas de conversão fossem proibidas em Portugal. Estes procedimentos reprimem a identidade de género ou orientação sexual de pessoas LGBT+ e, de acordo com a nova lei, que ainda tem de ser promulgada pelo Presidente da República, os autores que as praticarem podem cumprir penas de prisão até cinco anos.