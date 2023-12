Lídia Jorge: “Tenho consciência da fragilidade absoluta dos regimes democráticos”

Diante das críticas da mãe face aos livros que escreve e aos temas de que escolhe falar, a escritora responde-lhe que não tem a mínima intenção de se sentar à mesa da História. Mãe e filha são personagens de Misericórdia, o romance com qualquer coisa de autobiográfico que valeu a Lídia Jorge múltiplos prémios em 2023, nomeadamente o Médicis, em França. Ora, Lídia Jorge tem hoje lugar à mesa onde se discutem os temas mais sérios do país, o Conselho de Estado, outro protagonista do ano que agora finda. Diz ter na crónica um dos seus géneros preferenciais, seja ficcionando o real, seja transformando-o em comentário à sociedade. O que a move? O impulso de intervir, de dizer a sua verdade no momento, ainda que muitas vezes reconheça que errou. Como já lhe aconteceu quanto à guerra da Ucrânia.

