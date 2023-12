Estas são as fotogalerias mais vistas do P3 em 2023

Sexo depois dos 70, a Palestina antes de Israel e uma loja transformada em habitação. O ano está a acabar, por isso é hora de olhar para trás. Eis as fotogalerias mais vistas do P3 em 2023.

O sexo depois dos 70 também é quente. Estas fotografias suadas mostram-no

As fotografias da artista norte-americana Marilyn Minter representam cenas de intimidade que raramente encontram exposição junto do grande público. A curiosidade para conhecer as interacções de cariz erótico entre dois corpos com mais de 70 anos parece ser muita, já que esta foi a fotogaleria mais vista do ano.

Fotografias raras mostram como era a Palestina antes do nascimento de Israel

O ataque do Hamas contra Israel, a 7 de Outubro, chamou a atenção mundial para o conflito que se trava no Médio Oriente há décadas, e que matou, nos últimos meses, mais de 20 mil palestinianos na Faixa de Gaza. Os leitores do P3 não ficaram indiferentes a esta fotogaleria com imagens históricas do território palestiniano antes da ratificação da "solução de dois estados" da ONU, em 1948.

Era uma loja fechada, agora é uma casa que se deixa ver: mais um rés-do-chão (re)nasce no Porto

A luta pela habitação é uma das causas do ano (o tema discutiu-se nas ruas, em manifestações, e no Parlamento, com o programa Mais Habitação a avançar mesmo com a queda do Governo). Talvez por isso, esta fotogaleria de um projecto de arquitectura do colectivo Oitoo tenha reunido tantos admiradores. Uma antiga loja instalada num rés-do-chão em Serralves, no Porto, entretanto vazia, foi reabilitada para dar lugar a uma habitação.

Eles vivem “à margem” da sociedade, em busca da felicidade e liberdade máxima

Uma subcultura incompreendida: um grupo de nómadas que viaja pelos Estados Unidos da América à boleia ou em comboios de carga, vivendo assim "à margem" da sociedade. Esta fotogaleria reúne algumas das imagens captadas por Michael Joseph e compiladas no projecto Lost and Found que se materializou no fotolivro da editora alemã Kehrer Verlag.

Na N109, em Vagos, nasceu uma casa que parece um hotel

Um edifício com 700 metros quadrados que se destaca pela forma curva da sua fachada, instalado, como o nome deixa adivinhar, na Estrada Nacional 109, que se caracteriza por um “tráfego industrial intenso”. Este projecto assinado pela arquitecta Maria Fradinho, do atelier Frari, mostra que a arquitectura pode instalar-se em qualquer lugar — e ser pouco consensual.