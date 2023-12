TGV descarrila em campanha eleitoral

Se o acordo sobre o aeroporto já está tremido e nada tem de ser decidido agora, no caso do TGV, o comboio de Janeiro está prestes a descarrilar. A campanha eleitoral não rima com consensos.

As grandes obras públicas devem ser decididas com um amplo consenso partidário para não se tornarem divisoras. Esta é uma frase com que facilmente o PS e o PSD concordam e a prova disso é que, olhando para o passado recente, encontram-se vários momentos em que um ou o outro partido no executivo procuraram consensos com o chamado “líder da oposição”.