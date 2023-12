Nuri Bilge Ceylan: “A certeza de ter razão é uma forma demasiado fácil de estar na vida”

Com As Ervas Secas, Nuri Bilge Ceylan regressa à sua melhor forma, continuando a variar sobre o seu tema preferido: a distância não apenas geográfica entre as grandes cidades e a ruralidade turca.

Nuri Bilge Ceylan tem sido, nas últimas décadas, o principal rosto internacional do cinema turco. As Ervas Secas (leia a crítica), que é o seu melhor filme desde Era uma Vez na Anatólia, trabalha elementos que nos habituámos a tomar por característicos de Ceylan: a Turquia rural (e oriental) pelos olhos angustiados de um professor citadino, um mal-estar existencial que ensopa a relação das personagens com os lugares, o frio meteorológico, o culto do plano longo.