Ventura, o traficante de louro prensado

Assumir um discurso político racista compensa. Dá votos. Existe uma percentagem incerta de portugueses – ficaremos com ideias mais claras no dia 10 de março – a quem este discurso agrada.

Quem utiliza redes sociais terá reparado no teor dos comentários à partilha de notícias sobre as duas gémeas siamesas que foram operadas no Hospital D. Estefânia ao abrigo do Acordo de Cooperação no Domínio da Saúde celebrado entre Portugal e Angola. Falo de centenas, ou milhares, de interações caracterizadas por racismo e xenofobia.