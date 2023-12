A morte de um jornalista

Neste episódio conversamos com Jeremias Langa, director do Instituto para a Comunicação Social da África Austral - Moçambique, sobre o assassínio do jornalista moçambicano João Chamusse.

No episódio desta semana, Elísio Macamo e António Rodrigues entrevistam Jeremias Langa, director do Instituto para a Comunicação Social da África Austral - Moçambique (MISA-Moçambique), sobre o assassínio do jornalista moçambicano João Chamusse. E conversam sobre o anúncio do ex-Presidente Jacob Zuma de que não irá apoiar o ANC, o seu partido, nas eleições de 2024 na África do Sul; e sobre a decisão do Quénia de deixar de pedir vistos de entrada a partir de Janeiro.

Oportunidade para falar de perda de significado das palavras nas democracias e da ideia do pan-africanismo.

