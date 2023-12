Sabemos agora mais sobre o que se esconde no nariz dos portugueses

Um grupo de cientistas portugueses descobriu que micróbios estão por detrás do nosso nariz, através de uma investigação publicada na revista Microbiome, que reuniu adultos saudáveis, residentes em Lisboa, e recolheu amostras do interior do tracto respiratório ao longo de seis meses. Os cientistas identificaram os microrganismos aí presentes e tiveram em conta vários factores, como os hábitos tabágicos e o contacto directo com crianças. Concluiu-se, por exemplo, que a presença da bactéria Streptococcus pneumoniae ofusca a microbiota do tracto respiratório superior de adultos saudáveis.

