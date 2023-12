Reformas dos médicos: 2023 volta a bater o recorde da última década

O número de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) que se aposentaram neste ano ultrapassou as projecções: são mais de 800 a entrar na reforma. Este supera as previsões feitas pelo Governo, que, segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) de 2019, apontava para que menos de 700 profissionais saíssem do activo este ano. Se em 2022 as saídas de médicos já tinham suplantado aquele que era, até então, o pico da década (em 2014), o número agora apurado é ainda mais alto. E irá continuar a crescer nos próximos dois a três anos.

