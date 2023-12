O Tren Maya já circula no México – o que precisa de saber antes de ir

Envolto em polémicas, incertezas e atrasos, o Tren Maya já circula pelo primeiro troço do trajecto criado pelo governo mexicano para unir as principais atracções turísticas da Península de Iucatão.

No dia 16 de Dezembro, o mexicano Comboio Maia (Tren Maya, no original) fez a sua viagem inaugural de Cancún para a cidade de Campeche, na costa do Golfo. Se tudo correr como previsto, o projecto altamente ambicioso e controverso proporcionará aos viajantes uma alternativa à condução de longas distâncias entre as principais atracções da Península de Iucatão. No entanto, com uma fase parcialmente pronta e duas ainda incompletas, o comboio continua envolto em incertezas e incógnitas.